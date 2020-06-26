Александр Стрельцов: не нужно раскрывать зарплаты хоккеистов. Не знаю, зачем это делается

Известный российский нападающий Александр Стрельцов поделился мнением о раскрытии зарплат хоккеистов в СМИ или других источниках. За карьеру в КХЛ форвард защищал цвета «Автомобилиста», «Лады» и «Адмирала».
«По идее, этого не нужно делать. Зачем кому-то знать, сколько зарабатывает тот или иной хоккеист? Это личная информация. Не знаю, для чего это делается.
А если раскроют наши с братом зарплаты, то ничего страшного не произойдёт. Люди увидят, что это достойные цифры. Просто публикация таких данных – это лишний повод покритиковать и пообсуждать хоккеистов, что они слишком много зарабатывают. Мне кажется, это не очень хорошо», — сказал Стрельцов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.
Прочитать полностью интервью с братьями Стрельцовыми можно на «Чемпионате».
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