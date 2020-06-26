Пьянов: слышал, что братья Ушенины вернутся в «Амур»

Новичок хабаровского «Амура» Валентин Пьянов поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.



«В прошлом сезоне „Амуру“, как и мне, в каких-то моментах не везло. Знаю, что у хабаровчан было несколько серий поражений в одну шайбу. Если бы хотя бы в половине этих игр команда ушла бы в овертайм, то спокойно играла бы в плей-офф. Кстати, к одному из таких поражений и я приложил руку — сначала сравнял счёт, а потом забил буллит. Надеюсь, никто на меня не обиделся.



Но я уверен, что в предстоящем сезоне „Амур“ только прибавит. Костяк команды сохранён, слышал, что вроде бы в ближайшее время в команду вернутся и братья Ушенины. Не сомневаюсь, что с таким составом Хабаровск будет в плей-офф», — цитирует Пьянова Russia-Hockey.

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