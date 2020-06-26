Защитнику «Динамо» Сергееву предъявлено обвинение в самоуправстве за захват барбершопа

Защитнику московского «Динамо» Андрею Сергееву предъявлено обвинение в самоуправстве, сообщает «Спорт Бизнес Online».

По данным источников издания, следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил ему, а также ещё двум молодым людям – Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву – обвинение в самоуправстве (ч.2 статьи 330 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье – до пяти лет лишения свободы.

По версии УМВД, в сентябре фигуранты дела «самовольно и вопреки законным требованиям» захватили элитный – по меркам Нижнекамска – парикмахерский салон Room BarberShop. Он расположен в центральной части города на проспекте Химиков.

«Самовольный захват», уверено следствие, произошёл потому что владелец барбершопа Андрей Белоусов задолжал хоккеисту 285 тыс рублей, долг копился несколько лет. А когда пришло время отдавать деньги, оказалось, что Белоусов сделать этого не может – средств нет. «Следователи считают, что тогда Сергеев и Артемьев заставили Белоусова отдать в счёт долга парикмахерский салон и поставить его управляющим Переславцева», – сообщает издание.