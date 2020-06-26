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Стал известен план предсезонной подготовки минского «Динамо»

Стал известен план предсезонной подготовки минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало план подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

30 июля – 1 августа: товарищеские матчи с «Трактором» в Минске.

7–11 августа: турнир в Нур-Султане. В соперниках будут «Локомотив» (Ярославль), «Барыс» (Нур-Султан), сборная Республики Корея.

19–23 августа: турнир в Минске. В соперниках будут «Локомотив» (Ярославль), «Барыс» (Нур-Султан), «Юность-Минск».

30-31 августа: финал Кубка Салея. В соперниках будет «Юность-Минск», а также два победителя отборочных групп. Место проведения определится позже.

Напомним, что старт нового сезона КХЛ на текущий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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