Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Николишин: планировали, что Каюмов уедет в НХЛ, но «Локомотив» сделал хорошее предложение

Николишин: планировали, что Каюмов уедет в НХЛ, но «Локомотив» сделал хорошее предложение
Хоккей / КХЛ 0

Скаут «Чикаго Блэкхоукс», известный тренер Андрей Николишин поделился своим мнением о нападающем ярославского «Локомотива» Артуре Каюмове.

«Планировалось, что он уедет в НХЛ, но ему сделали хорошее предложение в Ярославле. Что ж, это его выбор. Вне зависимости от того, как я отношусь к этому выбору, мы всегда поддерживаем игрока в его решении. Будем надеяться, что он честно и добросовестно отработает контракт, а дальше будет видно, захочет ли он поехать в НХЛ. По крайней мере, права на него принадлежат «Чикаго», — приводит слова Николишина пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 22-летний Каюмов принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский нападающий забросил 16 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «+13» и 18 минутах штрафного времени. В 6 матчах плей-офф форвард набрал 2 (2+0) очка.

Николишин — о «Локомотиве»: школа хорошая, но однообразная. Нет ярких индивидуальностей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020