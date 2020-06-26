Николишин: планировали, что Каюмов уедет в НХЛ, но «Локомотив» сделал хорошее предложение

Скаут «Чикаго Блэкхоукс», известный тренер Андрей Николишин поделился своим мнением о нападающем ярославского «Локомотива» Артуре Каюмове.
«Планировалось, что он уедет в НХЛ, но ему сделали хорошее предложение в Ярославле. Что ж, это его выбор. Вне зависимости от того, как я отношусь к этому выбору, мы всегда поддерживаем игрока в его решении. Будем надеяться, что он честно и добросовестно отработает контракт, а дальше будет видно, захочет ли он поехать в НХЛ. По крайней мере, права на него принадлежат «Чикаго», — приводит слова Николишина пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне 22-летний Каюмов принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский нападающий забросил 16 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «+13» и 18 минутах штрафного времени. В 6 матчах плей-офф форвард набрал 2 (2+0) очка.
- 26 июня 2020
-
21:42
-
20:58
-
20:51
-
20:11
-
19:54
-
19:35
-
18:40
-
18:23
-
18:12
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
16:30
-
16:05
-
15:32
-
15:11
-
15:00
-
14:39
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:23
-
13:15
-
12:45
-
12:28
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:24