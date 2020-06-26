Николишин: планировали, что Каюмов уедет в НХЛ, но «Локомотив» сделал хорошее предложение

Скаут «Чикаго Блэкхоукс», известный тренер Андрей Николишин поделился своим мнением о нападающем ярославского «Локомотива» Артуре Каюмове.

«Планировалось, что он уедет в НХЛ, но ему сделали хорошее предложение в Ярославле. Что ж, это его выбор. Вне зависимости от того, как я отношусь к этому выбору, мы всегда поддерживаем игрока в его решении. Будем надеяться, что он честно и добросовестно отработает контракт, а дальше будет видно, захочет ли он поехать в НХЛ. По крайней мере, права на него принадлежат «Чикаго», — приводит слова Николишина пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 22-летний Каюмов принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский нападающий забросил 16 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «+13» и 18 минутах штрафного времени. В 6 матчах плей-офф форвард набрал 2 (2+0) очка.