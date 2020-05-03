Николишин — о «Локомотиве»: школа хорошая, но однообразная. Нет ярких индивидуальностей

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о назначении Андрея Скабелки главным тренером «Локомотива» и стратегии развития клуба.

«В плане тренерских кадров «Локомотив» действительно очень непредсказуемая команда. Там мало кому удавалось поработать больше года. Почему так происходит? Всё идёт от руководства клуба. Если тренеров так часто меняют, значит, сами не совсем понимают, чего хотят. И дело тут не в слишком высоких задачах. В этом как раз нет ничего плохого. Но чтобы добиваться результата, нужно элементарное терпение. Не может тренер выиграть за один год всё и сразу.



Трудно сказать, как у Скабелки пойдёт работа в «Локомотиве». Андрей — системный тренер. И в последние годы в «Барысе» результат у него делали иностранцы. А в Ярославле своя сильная школа. Со многими легионерами, выступавшими за «Локомотив» в прошлом сезоне, клуб расстался.



Ну и на кого будет делаться главная ставка в команде? Повторюсь, ярославская школа — хорошая. Но вместе с тем несколько однообразная. Нет там особо ярких индивидуальностей. А если и появляются порой, то уезжают. Если делать упор именно на свою школу, создать добротную команду в Ярославле не проблема. Непонятно лишь, кто там станет заметным лидером. Боюсь, что и смотреть на неё будет не особо интересно», – цитирует Николишина сайт «Матч ТВ».