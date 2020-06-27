Велено — о Лафренье: под первым номером просто так не выбирают. Его ждёт яркое будущее

Нападающий системы «Детройт Ред Уингз» Джо Велено поделился мнением о перспективах главного фаворита драфта НХЛ-2020 Алексиса Лафренье.

«Мы одинаково видим игру. Он обладает элитной техникой, невероятным хоккейным IQ и способен действовать в силовой манере. Под первым номером просто так не выбирают. И он этого однозначно заслуживает. При этом он отличный человек: очень скромный и приземленный. Его точно ждёт яркое будущее», – цитирует Велено пресс-служба НХЛ.

Ранее Национальная хоккейная лига подтвердила, что 26 июня в формате видеоконференции состоится драфт-лотерея, в рамках которой будет определён порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ 2020 года. Драфт-лотерея может пройти либо в один, либо в два этапа. В ней примут участие семь клубов, не попавших в плей-офф, и восемь клубов, проигравших в раунде плей-ин.