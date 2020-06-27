Михайлов: Попов — хоккеист, который сейчас просто необходим ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал информацию о том, что ЦСКА продлит контракт с нападающим Александром Поповым.

«Это в моё время постоянно заглядывали в паспорт — и в 30 лет многих отправляли на пенсию. Но тогда конкуренция была очень высокой, молодые поджимали ветеранов, конвейер работал. Сейчас, к сожалению, — совсем другая картина. Попову — 39 лет, но в понимании хоккея, в умении прибавить в нужный момент, в плей-офф, конкурентов среди молодых у него нет. Вот и делайте выводы.

«Согласен ли с его продлением? Пока официальной информации не было, но я уверен, что ЦСКА Попова подпишет. Идёт строительство новой команды, и такой хоккеист, который учит молодёжь отношению к профессии и умению пожертвовать личными интересами во имя командных, просто необходим. Думаю, в ближайшее время решение будет принято», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.ru.