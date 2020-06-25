Источник: ЦСКА заключит однолетний контракт с 39-летним Александром Поповым

ЦСКА продлит контракт с нападающим Александром Поповым, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Новое соглашение с 39-летним форвардом будет рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 39-летний Попов принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+15". В трёх матчах плей-офф обладатель Кубка Гагарина 2019 года не отметился результативными действиями.
Российский форвард в 2012 году стал чемпионом мира, а спустя семь лет завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Рекордсмен «Авангарда» по количеству проведённых сезонов (18) и матчей (900) за клуб на высшем уровне, по набранным очкам (422), а также пятый по количеству заброшенных шайб (139).
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