Источник: ЦСКА заключит однолетний контракт с 39-летним Александром Поповым

ЦСКА продлит контракт с нападающим Александром Поповым, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Новое соглашение с 39-летним форвардом будет рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 39-летний Попов принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+15". В трёх матчах плей-офф обладатель Кубка Гагарина 2019 года не отметился результативными действиями.

Российский форвард в 2012 году стал чемпионом мира, а спустя семь лет завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Рекордсмен «Авангарда» по количеству проведённых сезонов (18) и матчей (900) за клуб на высшем уровне, по набранным очкам (422), а также пятый по количеству заброшенных шайб (139).