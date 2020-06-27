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Источник: НХЛ и профсоюз игроков договорились о новом контракте на шесть лет

Источник: НХЛ и профсоюз игроков договорились о новом контракте на шесть лет
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ и Ассоциация игроков близки к подписанию нового коллективного соглашения, сообщает в «Твиттере» известный североамериканский журналист Грег Вышински. По имеющейся информации, новое соглашение будет рассчитано на шесть сезонов.

Соглашение должно быть одобрено большинством членов профсоюза, голосовать будут более 700 хоккеистов.

Игроки будут голосовать одновременно с голосованием по поводу протоколов безопасности в рамках возобновления сезона.

Сообщается, что вероятна договорённость о том, что размер потолка в ближайшие два сезона будет на уровне останётся на прежнем уровне — $ 81,5 млн.

Рассматриваемое соглашение также ограничивает эскроу на уровне 20% в следующих двух сезонах и вводит отсрочку выплат 10% зарплат игроков в сезоне-2020/2021.

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