Копецки — о Ржиге: не понимаю, как такой тренер получил работу в КХЛ. Это был просто ужас

Бывший нападающий «Слована» Томаш Копецки поделился воспоминаниями о работе с главным тренером Милошем Ржигой.

«Никогда раньше у меня не было тренера, который относился бы к игрокам так же, как Милош Ржига. Я был шокирован тем, какие выражения он использовал в адрес игроков во время матча. Не понимаю, как такой тренер получил работу в КХЛ. Из-за него я не хотел продлевать контракт со «Слованом». Это того не стоило. Слышал о Ржиге ещё от Бранко Радивоевича, который работал с ним в «Спартаке». Я думал, что всё будет не так плохо, у меня были разные тренеры. Но это был просто ужас», — приводит слова Копецки Sport.sme.sk.

5 мая 2020 года Федерация хоккея Чехии представила новый тренерский штаб национальной команды. Главным тренером сборной Чехии стал Филип Пешан. В должности главного тренера сборной Пешан сменил Милоша Ржигу.