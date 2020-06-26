Форвард Артём Демков продлил контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Артёмом Демковым, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.

В минувшем сезоне Демков принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету 7 заброшенных шайб и 10 результативных передач при показателе полезности «-26» и 6 минутах штрафного времени.

30-летний воспитанник минской «Юности» начинал профессиональную карьеру в родном клубе. В 19 лет Артём отправился в Главную юниорскую лигу Квебека.

Возвращение на родину состоялось через два года. Артёма пригласили в «Динамо». В сезоне-2009/2010 Демков сыграл 16 матчей в КХЛ. Потом был очередной легионерский период – ECHL, AHL, DEL-лига. И очередное возвращение: в сезоне-2014/2015 транзитом через ХК «Сочи» (11 матчей, 0+0) Артём вновь попал в «Динамо».