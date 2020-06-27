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Ржига — о словах Копецки: это бред. Думаю, кто-то посоветовал ему это сказать

Ржига — о словах Копецки: это бред. Думаю, кто-то посоветовал ему это сказать
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал высказывание нападающего Томаша Копецки.

«Неприятно читать такое. Конечно, это бред. Не знаю, зачем он это сказал. Мы взяли Копецки в «Слован», потому что я знал его как быстрого и трудолюбивого хоккеиста. Но его игра удивила меня. Он играл без интереса, без эмоций, и не забивал. Я обсуждал это с ним, но он почему-то решил покинуть клуб.

Копецки — хороший парень. Возможно, сейчас он переживает сложный период. Все знают, что я эмоционален в общении с судьями, но я никогда не был груб со своими игроками, я всегда боролся за них. У меня нет проблем с Копецки. Думаю, что кто-то посоветовал ему это сказать», — приводит слова Ржиги Idnes.cz.

Копецки — о Ржиге: не понимаю, как такой тренер получил работу в КХЛ. Это был просто ужас
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