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Фицджеральд — о драфт-лотерее: нам везёт — «Дэвилз» получат игрока из топ-10

Фицджеральд — о драфт-лотерее: нам везёт — «Дэвилз» получат игрока из топ-10
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд прокомментировал итоги драфт-лотереи. Напомним, «Дэвилз» будут выбирать седьмыми в первом раунде, первый пик получит один из клубов, играющий на стадии плей-аута.

«Дэвилз» получат действительно хорошего игрока. Это будет хоккеист из топ-10, и мы знаем, что он сможет внести свой вклад в успех команды. Нам везёт — за четыре года клуб дважды выигрывал драфт-лотерею. Мы получили двух игроков и знаем, что они справятся», — приводит слова Фицджеральда пресс-служба клуба.

Драфт состоится после розыгрыша Кубка Стэнли, дата начала которого ещё не определена. Планировалось провести драфт 26 и 27 июня в Монреале, но из-за пандемии коронавируса сроки были перенесены.

Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами НХЛ на драфте 2020 года
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