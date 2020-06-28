Давыдов — об инициативе Минспорта: лучше не штрафовать нашу молодёжь, а поощрять

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал инициативу Министерства спорта. Напомним, Минспорта хочет, чтобы молодые российские спортсмены выплачивали компенсации, если хотят отправиться за рубеж.

«Ранние и неподготовленные отъезды молодых игроков в Северную Америку — одна из главных проблем нашего хоккея. Хорошо, что мы пытаемся с ней бороться. Но, честно говоря, не уверен, что предлагаемая норма сработает. Почему? Не совсем понятно, как её реализовать. Например, кто будет платить эту компенсацию — родители игрока, сам игрок, сторона, его приглашающая? Другой вопрос — как будет определяться денежная сумма, с какими накрутками? На мой взгляд, пока вся эта инициатива выглядит сырой. Её будет очень трудно реализовать. Опасаюсь, что опять пойдут скандалы, побеги, судебные иски и так далее.

На мой взгляд, лучше не штрафовать нашу молодёжь, а поощрять — зажигать перед ней зелёный свет, давать максимальные шансы играть в КХЛ и реализовывать свой талант именно дома. Это самое главное. Когда молодые будут наглядно видеть, что в КХЛ все двери им открыты, то бурный поток отъездов превратится в ручеёк. И молодёжь полетит в Северную Америку только в тех случаях, когда место в основном составе клуба НХЛ гарантировано. То есть в идеальном стиле Тарасенко, Кузнецова или Панарина, которые многое дали для КХЛ, не потерялись в НХЛ и сегодня являются лидерами национальной сборной», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.