«Это позор». Экс-генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк раскритиковал результаты драфт-лотереи

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Брайан Бурк подверг критике результаты драфт-лотереи НХЛ. По ее итогам общий первый выбор достанется одной из восьми команд, вылетевших из плей-аута. В повторной лотерее их шансы будут равны – по 12,5% у каждой.
«В лотерее должны были участвовать только те семь команд, которые не попали в квалификацию. Дайте лучших игроков тем командам, которым больше всего необходима помощь. Думаю, такой результат не что иное, как позор», – цитирует Бурка Sportsnet.
Первый выбор драфта получит одна из неизвестных команд, выступающих в серии плей-ин после возобновления сезона. Следующий этап выбора команды, обладающей первым выбором, будет проходить после раунда плей-ин и до первого раунда плей-офф. Каждая выбывшая команда имеет равный 12,5-процентный шанс выиграть первый пик.
Очерёдность в дальнейшем выглядит следующим образом:
2) «Лос-Анджелес Кингз»;
3) «Оттава Сенаторз»;
4) «Детройт Ред Уингз»;
5) «Оттава Сенаторз»;
6) «Анахайм Дакс»;
7) «Нью Джерси Дэвилз»;
8) «Баффало Сэйбрз».
- 28 июня 2020
-
09:26
-
09:10
-
07:19
-
00:47
- 27 июня 2020
-
23:53
-
23:44
-
22:56
-
22:38
-
22:02
-
21:42
-
20:59
-
20:42
-
19:55
-
19:42
-
18:54
-
18:23
-
17:53
-
16:42
-
16:00
-
15:25
-
15:06
-
14:46
-
14:30
-
13:40
-
13:20
-
12:58
-
12:12
-
11:54
-
11:12
-
10:51
-
10:27
-
10:16
-
09:50
-
09:26
-
09:10