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«Это позор». Экс-генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк раскритиковал результаты драфт-лотереи

«Это позор». Экс-генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк раскритиковал результаты драфт-лотереи
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Брайан Бурк подверг критике результаты драфт-лотереи НХЛ. По ее итогам общий первый выбор достанется одной из восьми команд, вылетевших из плей-аута. В повторной лотерее их шансы будут равны – по 12,5% у каждой.

«В лотерее должны были участвовать только те семь команд, которые не попали в квалификацию. Дайте лучших игроков тем командам, которым больше всего необходима помощь. Думаю, такой результат не что иное, как позор», – цитирует Бурка Sportsnet.

Первый выбор драфта получит одна из неизвестных команд, выступающих в серии плей-ин после возобновления сезона. Следующий этап выбора команды, обладающей первым выбором, будет проходить после раунда плей-ин и до первого раунда плей-офф. Каждая выбывшая команда имеет равный 12,5-процентный шанс выиграть первый пик.

Очерёдность в дальнейшем выглядит следующим образом:

2) «Лос-Анджелес Кингз»;
3) «Оттава Сенаторз»;
4) «Детройт Ред Уингз»;
5) «Оттава Сенаторз»;
6) «Анахайм Дакс»;
7) «Нью Джерси Дэвилз»;
8) «Баффало Сэйбрз».

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