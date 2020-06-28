«Это позор». Экс-генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк раскритиковал результаты драфт-лотереи

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Брайан Бурк подверг критике результаты драфт-лотереи НХЛ. По ее итогам общий первый выбор достанется одной из восьми команд, вылетевших из плей-аута. В повторной лотерее их шансы будут равны – по 12,5% у каждой.



«В лотерее должны были участвовать только те семь команд, которые не попали в квалификацию. Дайте лучших игроков тем командам, которым больше всего необходима помощь. Думаю, такой результат не что иное, как позор», – цитирует Бурка Sportsnet.

Первый выбор драфта получит одна из неизвестных команд, выступающих в серии плей-ин после возобновления сезона. Следующий этап выбора команды, обладающей первым выбором, будет проходить после раунда плей-ин и до первого раунда плей-офф. Каждая выбывшая команда имеет равный 12,5-процентный шанс выиграть первый пик.



Очерёдность в дальнейшем выглядит следующим образом:



2) «Лос-Анджелес Кингз»;

3) «Оттава Сенаторз»;

4) «Детройт Ред Уингз»;

5) «Оттава Сенаторз»;

6) «Анахайм Дакс»;

7) «Нью Джерси Дэвилз»;

8) «Баффало Сэйбрз».