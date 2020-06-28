«Машина». Малкин отреагировал на гол Смолова в ворота «Барселоны»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил форварда «Сельты» Фёдора Смолова с голом в ворота «Барселоны» (2:2) в Примере.

«Машина», – написал Малкин в комментариях к посту Смолова, который тот выложил после матча в «Инстаграме».

На 50-й минуте матча с «Барселоной» Смолов забил гол с передачи полузащитника хозяев Окая Йокушлу. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он забил голы в ворота «Реала» и «Барселоны», став восьмым россиянином, кому удалось это сделать.

Права на Смолова принадлежат московскому «Локомотиву», из которого зимой Фёдор перешёл в «Сельту» на правах аренды. За испанский клуб россиянин провёл уже 11 матчей. Ранее сообщалось, что «Сельта» намерена выкупить трансфер футболиста.