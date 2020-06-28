Генменеджер «Эдмонтона» — о драфте: никто из нас сейчас не думает о праве первого выбора

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд заявил, что клубу важнее успешно выступить в Кубке Стэнли, чем получить право первого выбора на драфте НХЛ-2020.
«Никто из нас сейчас не думает о праве первого выбора. Восемь неудачников задумаются об этом после поражения. Хочу, чтобы наша команда произвела впечатление и надолго задержалась в плей-офф. Все думали, что право первого выбора достанется одной из команд, которые уже завершили сезон. Можно было мечтать о втором или третьем месте в очереди на драфте, но никто не думал, что можно стать в ней первым.
Но в хоккей играют ради побед. Мы все хотим, чтобы «Эдмонтон» выстоял и победил. Или чтобы наша команда задержалась в плей-офф как можно дольше. К тому же только одна проигравшая команда получит право первого выбора. Остальные будут выбирать позже», – цитирует Холланда Edmonton Sun.
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