Экс-жена Зайцева: хочешь воспитывать своих же детей — унижайся и докажи, что достойна

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, опубликовала новый пост в «Инстаграме», в котором говорится о её борьбы за детей.

«Хочешь воспитывать своих же детей — унижайся и докажи, что достойна! Вот так у нас в стране относятся к женщинам и детям… Можно взять и оторвать малышей от мамы, потому что «любящему» папе так захотелось. Можно запросто обвинить мать своих детей во всех смертных грехах, говорить, что к детям мама не имела никакого отношения и никогда ими не занималась.

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Прятать детей и заносить всем инстанциям денег, чтоб никто не суетился и списывал всё на «семейный конфликт», а бедная мама в один момент, лишившись самого дорогого (уже не говорю о репутации, здоровье и т.д.), должна бегать и всем доказывать обратное. В то время как папа просто сдал детей родителям и живёт своей ничем не обременённой жизнью с новой девушкой», — написала Готовцева в «Инстаграме».

Первая судебная инстанция постановила, что опекуном двоих детей, из-за которых в семье Зайцевых разгорелся спор, должна стать их мать. Однако сторона Никиты Зайцева подала апелляцию в Мосгорсуд – суд вышестоящей инстанции. По словам Маргариты, она не видела дочек с 23 ноября, когда бывший муж вместе со своим отцом отобрал их у неё.