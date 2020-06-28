Дорион — об обмене драфт-пиков: сложно сделать подобное. Это должен быть особенный игрок

Генеральный менеджер клуба «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал итоги драфт-лотереи. На предстоящем драфте «сенаторы» получили 3-й и 5-й выборы в первом раунде.

«Обмен пиков? Было бы очень сложно сделать что-то подобное. Это должен быть особенный игрок. Конечно, теоретически мы изучаем все возможности. Готов ли я предложить 3-й и 5-й выборы в обмен на 1-й? Без комментариев», – приводит слова Дориона Sportsnet.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».