Александр Георгиев присоединился к тренировочному лагерю «Рейнджерс»
Российский голкипер Александр Георгиев прибыл в расположение «Нью-Йорк Рейнджерс», чтобы начать подготовку к возобновлению сезона.
Посмотреть фото можно на странице Александра Георгиева в «Инстаграме».
Тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги откроются 10 июля. Сейчас хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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