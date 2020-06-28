Александр Георгиев присоединился к тренировочному лагерю «Рейнджерс»

Российский голкипер Александр Георгиев прибыл в расположение «Нью-Йорк Рейнджерс», чтобы начать подготовку к возобновлению сезона.

Посмотреть фото можно на странице Александра Георгиева в «Инстаграме».

Тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги откроются 10 июля. Сейчас хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».