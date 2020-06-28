Бадюков: у меня есть вопрос к «Барысу». Вам надо как-то закрывать центральную ось

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал переход нападающего Якоба Лильи в «Барыс».

«Якоб Лилья — лучший бомбардир «Юргордена» до отъезда в систему «Коламбус Блю Джекетс». Интересно, что он забросил в НХЛ две шайбы, и первую как раз Илье Самсонову. Так что умеет забивать российским вратарям (смеётся). Кстати, это уже четвёртый швед в «Барысе». Там собралась целая шведская бригада: Хенрик Карлссон, Виктор Сведберг, Линус Виделль и вот теперь Якоб Лилья.

Но у меня есть вопрос к «Барысу». У вас непонятная ситуация с Дастином Бойдом. Хотя он часто так затягивает с подписанием контракта. Корбан Найт ушёл в «Авангард». А это два основных центральных нападающих. Получается, теперь нет центральных нападающих. Якоб Лилья — это левый крайний форвард. Заиграет он или не заиграет, это ещё вопрос. Но вам надо как-то закрывать центральную ось», — приводит слова Бадюкова «Шайба.kz» со ссылкой на КХЛ ТВ.