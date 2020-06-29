Епанчинцев: пять-шесть представителей «Мамонтов» будут приглашены в основной лагерь «Югры»

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев поделился мнением о селекции клуба из Ханты-Мансийска.
«Мы очень довольны селекцией, всех, кого планировали, приобрели. Тимирев и Рымарев — это проверенные бомбардиры, которые приглашены на конкретные позиции. С Ворониным работал в «Спартаке», он всегда был командным бойцом, одним из лидеров в раздевалке.
Но мы делаем ставку не только на опыт, но и на молодость. Югра — это хоккейный край, в котором очень большое внимание уделяют подготовке молодёжи. В предстоящем сезоне в роли ведущих игроков СКА себя попробуют воспитанники «Югры» Марченко, Морозов и Галенюк, мы будем за ними следить — и готовить новые таланты.
Молодежь из системы клуба внимательно отслеживает генеральный менеджер «Югры», он даёт тренерскому штабу основной команды рекомендации по каждому юниору. Фамилии называть рано, но пять-шесть представителей «Мамонтов» будут приглашены в основной лагерь и поспорят за место в составе «Югры», — приводит слова Епанчинцева Russia-Hockey.ru.
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