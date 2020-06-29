Генменеджер «Калгари»: в серии с «Виннипегом» будут играть 20 лучших из 30

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг рассказал о том, как будет проходить выбор игроков на серию квалификации Кубка Стэнли до трёх побед против «Виннипег Джетс».



«У нас есть примерно 30 человек, которые приедут в тренировочный лагерь, и из-за уникальности ситуации лагерь очень важен. Играть будут 20 лучших. Здесь неприменим подход: «Давайте посмотрим в течение первой трети сезона, а там будет видно». Для меня неважно, играл ты в «Стоктоне» или провел 10 матчей, или 70 матчей здесь. Ты поможешь нам переиграть «Виннипег»? Если ответ «да», тогда ты в команде. Это не лагерь развития. Это подготовка к борьбе за плей-офф.



Наш коллектив был сплочён на протяжении большей части сезона. Мы знаем, кто кем является. Все ребята, которые будут готовиться, хотят доказать, что они готовы помогать. Из-за этого конкуренция в лагере будет серьёзной. На этом и будет фокус.



24 команды будут фокусироваться на том, как наилучшим образом подвести команду к матчам. Как показать лучший хоккей, когда мы не играли так долго? Полагаю, что все 24 тренера провели много времени в раздумьях над этим вопросом. Как начать играть на полных оборотах и вернуть взаимопонимание с первых игр при таких уникальных обстоятельствах? При этом они также использовали каждый удобный момент, чтобы разобрать игру соперника», — приводит слова Треливинга официальный сайт НХЛ.

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