Светлов: теперь «Динамо» не уступит ни ЦСКА, ни СКА, ни любому другому клубу КХЛ

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением об итогах летних трансферов в Континентальной хоккейной лиге.
«Согласен ли с тем, что из-за жёсткого потолка зарплат в КХЛ увеличилась группа команд-фаворитов? С этим никто не спорит. «Армейским» клубам, которые в последние годы были главными претендентами на Кубок Гагарина, пришлось резко сокращать платёжную ведомость. Помню, как в прошлый сезон наш «Адмирал» входил с платёжной ведомостью, которая не дотягивала до нынешнего пола зарплат и которая была на порядок ниже, чем у «армейцев». Сегодня таких отрывов в КХЛ больше нет, это плюс. Третьим фаворитом год назад был «Ак Барс». В отличие от СКА и ЦСКА, нынешним летом Казань не понесла больших потерь. Для меня на Востоке «Ак Барс» остаётся главным претендентом на победу.
Кто добавился в группу лидеров? Мне очень понравилось, как сработало на трансферном рынке родное «Динамо». Бело-голубые взяли снайпера Кагарлицкого, после сезона в СКА он находится на «низких акциях», то есть предельно мотивирован — и в тройке с Шипачёвым и Яшкиным имеет все шансы вернуться на вершину. Много хорошего слышал и про шведского форварда Линдберга, вокруг него можно строить второе звено. Думаю, если говорить о силе атакующей линии, то теперь «Динамо» не уступит ни ЦСКА, ни СКА, ни любому другому клубу лиги», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.
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