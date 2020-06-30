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Чешские игроки «Вашингтона» Врана, Кемпны и Гудас прибыли в расположение клуба

Чешские игроки «Вашингтона» Врана, Кемпны и Гудас прибыли в расположение клуба
Хоккей / НХЛ 0

Чешские хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны, Радко Гудас и Якуб Врана прибыли в расположение клуба и начали тренировки. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

Посмотреть фото можно в аккаунте RussianMachineNeverBreaks в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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