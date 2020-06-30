Бриндамор: игроки говорят, что с ними всё в порядке. Но я не знаю, как они тренировались

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор поделился мнением о предстоящем возобновлении сезона.
«Очень интересная ситуация со всех точек зрения. Мы не знаем, в какой форме сейчас находятся наши игроки. Всё по-другому. Прошло немало времени с момента приостановки сезона. Ребята говорят мне, что с ними всё в порядке, но я не знаю, как они поддерживали форму и в каком они сейчас состоянии.
Нам предстоит постепенно разобраться, в какой форме находятся ребята. Это очень неплохая ситуация. Это конкуренция. У нас будут запасные игроки, если все восстановятся. Так что вопрос заключается в том, в какой они будут форме на момент завершения сборов. И не стоит думать, что у них есть время на раскачку. Когда возобновится сезон, каждый матч будет важен, и играть будут те, кто готов к этому. С этим нам и предстоит разобраться», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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