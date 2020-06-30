Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА объявил о заключении однолетнего контракта с 39-летним Александром Поповым

ЦСКА объявил о заключении однолетнего контракта с 39-летним Александром Поповым
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с 39-летним Александром Поповым. Новое соглашение с опытным форвардом будет рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 39-летний Попов принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+15". В трёх матчах плей-офф обладатель Кубка Гагарина 2019 года не отметился результативными действиями.

Российский форвард в 2012 году стал чемпионом мира, а спустя семь лет завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Рекордсмен «Авангарда» по количеству проведённых сезонов (18) и матчей (900) за клуб на высшем уровне, по набранным очкам (422), а также пятый по количеству заброшенных шайб (139).

Источник: ЦСКА заключит однолетний контракт с 39-летним Александром Поповым
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020