ЦСКА объявил о заключении однолетнего контракта с 39-летним Александром Поповым
ЦСКА в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с 39-летним Александром Поповым. Новое соглашение с опытным форвардом будет рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 39-летний Попов принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+15". В трёх матчах плей-офф обладатель Кубка Гагарина 2019 года не отметился результативными действиями.
Российский форвард в 2012 году стал чемпионом мира, а спустя семь лет завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Рекордсмен «Авангарда» по количеству проведённых сезонов (18) и матчей (900) за клуб на высшем уровне, по набранным очкам (422), а также пятый по количеству заброшенных шайб (139).
Источник: ЦСКА заключит однолетний контракт с 39-летним Александром Поповым
- 30 июня 2020
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
18:16
-
18:01
-
17:43
-
17:30
-
17:04
-
16:47
-
16:14
-
15:54
-
15:17
-
14:32
-
14:13
-
13:54
-
13:27
-
13:19
-
12:47
-
12:31
-
11:58
-
11:22
-
10:57
-
10:42
-
10:17
-
09:58
-
09:42
-
09:14
-
00:56
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:27
-
00:00
- 29 июня 2020
-
23:49
Партнерский контент