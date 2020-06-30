ЦСКА объявил о заключении однолетнего контракта с 39-летним Александром Поповым

ЦСКА в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с 39-летним Александром Поповым. Новое соглашение с опытным форвардом будет рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 39-летний Попов принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+15". В трёх матчах плей-офф обладатель Кубка Гагарина 2019 года не отметился результативными действиями.



Российский форвард в 2012 году стал чемпионом мира, а спустя семь лет завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Рекордсмен «Авангарда» по количеству проведённых сезонов (18) и матчей (900) за клуб на высшем уровне, по набранным очкам (422), а также пятый по количеству заброшенных шайб (139).