Артюхин: что может быть лучше, чем отправиться в НХЛ, в тёплый город, в новую команду?

Форвард «Витязя» Евгений Артюхин поделился воспоминаниями от перехода в «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2005 году и игре в НХЛ.
«Радость и счастье не передать словами. У нас был очень сильный 83-й год рождения. И 82-й. Было тяжело на драфте пробиться. Что может быть лучше, чем отправиться в НХЛ, в тёплый город, в новую команду? Руководство «Тампы» поверило в меня, в команде хорошо приняли. В целом остались только позитивные эмоции.
В Америку приезжаешь, там ребята тоже есть здоровые, и все хотят с тобой помериться силой. Тем более в то время драки в НХЛ считались культом, одним из ключевых моментов игры. Эта культура боя ведь за океаном и зарождалась, и развивалась. Подъезжали, и я отвечал. Посмотрев меня в деле, ко мне подъезжать перестали», — цитирует Артюхина пресс-служба подмосковного клуба.
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