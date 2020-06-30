Артюхин: в Америке тафгаи дерутся, а после игры жмут руки. Пиво ни с кем из таких не пил

Форвард «Витязя» Евгений Артюхин высказался о нарушениях, драках на льду и критике в свой адрес за большое количество удалений.

«Удаление в последнем матче со СКА? Момент спорный. Я не виноват, считаю. Игра в средней зоне, мне зачем нарушать? Никакого умысла его сбивать не было. Опасного момента не было. Я летел на шайбу, и игрок СКА ехал в борьбу, к шайбе двигался, но не владел ею. Мы оба шли в борьбу. Судьи ждали момента, чтобы удалить кого-то и остановить игру? Шёл шестой период встречи, третий 20-минутный овертайм. Попал под руку Артюхин. Ну как не удалить? Переживал сильно, конечно, после того эпизода. Не применял я силового приема, лишь столкнулся с ним. В выигрыше после приема я не остался. Убежден, арбитры не имели повода меня удалять.

Продолжение конфликтных историй после матча? Никогда не было. Все остается на льду. В Америке тафгаи дерутся, а после матча пожимают друг другу руки. Вот только пиво ни с кем из таких бойцов я после драк не пил. Честно. Прислушиваюсь к мнению авторитетных лиц, разбирающихся в хоккее. Тем, кто не знает всей кухни, подчас тяжело судить о всех нюансах игры и её закулисных моментах. Комментарии читаю редко. Только если пресс-служба «Витязя» что-то интересное присылает. Признаюсь, времени нет сидеть и читать. После матча лечу в семью», – цитирует Артюхина пресс-служба клуба.