Фастовский: два года мечтал о таком форварде, как О'Делл. Но это была не нашего поля ягода

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о влиянии жёсткого потолка зарплат на ведение селекции.

«Для нас потолок не является потолком. Он значительно ниже. Но из-за новых правил некоторые игроки очевидно стали дешевле. На нас это тоже повлияло. Мы провели беседы с какими-то хоккеистами, предложив им снижение контракта. Хорошо, что они на это пошли без шума-гама. Ничего в прессу не выносили.



Но это просто изменение рынка. Тут ещё уход «Адмирала» очень сильно сказался. Появились игроки, которые по уровню равны нашим, при этом их зарплатные запросы гораздо меньше. Да, кому-то пришлось подвинуться. И мы тут оказались в выигрыше. Например, я мечтал года два о таком форварде, как Эрик О’Делл. Он прям вот наш игрок. Очень хотел его получить. Но это была ягода не нашего поля. Даже подступиться было нельзя. А в этом году нам это удалось. Всё благодаря потолку зарплат.

Было бы правильнее снизить потолок ещё немного. Собственно, это и было прописано в стратегии КХЛ, что сначала вводится жёсткий потолок в 900 млн, потом — 850, а за этим — 800.



И это будет правильно, чтобы оценить те усилия, которые приложил хоккеист, чтобы выйти на такой уровень. Я против того, чтобы спортсмена сравнивали с рабочим на заводе. Хоккеист уровня КХЛ — это уникальный талант. Ты для этого должен с шести лет каждый день себя истязать, режим не нарушать, всякими гадостями не заниматься.



И сколько они играют на высшем уровне? Лет 10-12, и всё. Если ещё травму не получишь. Спортсмены за все платят своим здоровьем. И эта сумма правильная, чтобы человек определился по жизни, поднял свою семью, дал детям образование», — приводятся слова Фастовского на сайте «Матч ТВ».