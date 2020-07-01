Кессел — о плей-офф в нынешнем сезоне: вся ситуация будет необычной и странной

Форвард «Аризоны Койотс» Фил Кессел поделился ожиданиями от матчей квалификационного раунда Кубка Стэнли c «Нэшвилл Предаторз».

«Конечно, год получился для меня непростым. Думаю, что причиной стали травмы, но это не оправдание. Таким получился сезон. Не хочу, чтобы он повторился. Такого со мной ещё не было, и я рассчитываю исправиться. Для этого сейчас самое подходящее время.



Я рассчитываю, что сыграет свою роль опыт выступлений в плей-офф. Те, кто играл там, знают, чего ждать и что делать. Там другой хоккей. Быстрее, точнее. Очень интересное время. Я хорошо себя чувствую. Лучше, чем во время сезона, что меня радует. Отдохнул, чувствую в себе силы. Готов играть.



Рассчитываю, что пауза в сезоне пойдёт нам на пользу. Все рады, мы подготовимся. У нас хороший, молодой костяк, все ребята с нетерпением ждут начала матчей. Хотим сразу включиться в игру. Нынешний плей-офф другой, без болельщиков на трибунах. Вся ситуация будет необычной и странной, но ребята знают, что стоит на кону. У всех есть шанс победить», — цитирует Кессела пресс-служба НХЛ.