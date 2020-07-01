Голкипер «Локомотива» Паскуале представил дизайн шлема к новому сезону КХЛ

Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале представил дизайн шлема к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Канадский вратарь перебрался в ярославский клуб в это межсезонье. Соглашение рассчитано на два сезона.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».

В минувшем сезоне 29-летний вратарь выступал за «Барыс». Это был дебютный сезон для канадского голкипера в КХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Паскуале в 46 матчах пропускал 2,03 шайбы и отражал 93,0% бросков в матче. В плей-офф канадец провёл пять матчей и отразил 96% бросков при надёжности 1,28.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда Майкла Пелино уступила «Йокериту» (2-4), после чего сезон КХЛ был завершён из-за пандемии коронавируса.