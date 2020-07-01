Бывший защитник «Адмирала» Угольников подписал контракт с усть-каменогорском «Торпедо»

«Торпедо» из Усть-Каменогорска подписало контракт с защитником Александром Угольниковым. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба ВХЛ.

В минувшем сезоне 31-летний хоккеист выступал за «Адмирал» из Владивостока. В регулярном чемпионате КХЛ опытный защитник сыграл 28 матчей и набрал 2 (1+1) очка. В общей сложности за карьеру в лиге воспитанник омского «Авангарда» провёл 241 встречу и записал в актив 52 (23+29) очка.

1 апреля 2020 года «Адмирал» отказался от участия в сезоне-2020/2021 по финансовым соображениям, после чего игроки команды получили статус неограниченно свободных агентов в КХЛ. В начале июня известно, что состав казахского клуба Высшей хоккейной лиги пополнил ещё один экс-хоккеист «Адмирала» — нападающий Александр Мерескин.