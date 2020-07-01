Агент Бабаев: В. Сёмин в ближайшее время подпишет контракт с «Металлургом»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил, что защитник Владислав Сёмин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».

«Защитник Владислав Сёмин в ближайшее время подпишет контракт с «Металлургом» из Магнитогорска. Хоккеист был обменен из СКА в середине июня», — написал Бабаев в своём «твиттере».

Предыдущий сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы остановили сезон после первого раунда плей-офф. «Металлург» выбыл после первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Барысу».

Ранее Сёмин признался, что годы, проведённые в Санкт-Петербурге, были лучшими в его карьере.

«Это были лучшие годы моей хоккейной жизни. Если бы не СКА, я не стал бы тем, кто я есть сейчас. Никогда не забуду эмоции от первых игр в ВХЛ и КХЛ, борьбу за кубок в МХЛ и ВХЛ. Запомнилось участие в Кубке вызова и молодёжном чемпионате мира. Много интересного произошло за эти годы!", — сказал Сёмин.