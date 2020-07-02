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Пашков: не имеет значения, сколько Калинин зарабатывал в ЦСКА. Это продукт компромисса

Пашков: не имеет значения, сколько Калинин зарабатывал в ЦСКА. Это продукт компромисса
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал информацию о том, что форвард ЦСКА Сергей Калинин не соглашается на понижение зарплаты.

«Сергей нормально выступал за ЦСКА и старательно выполнял тренерскую установку в рамках того игрового задания, которое получал. А то, сколько он зарабатывал и заслуженный ли это контракт, не имеет значения. Это ведь всегда продукт компромисса. Так что и сейчас весь вопрос в том, как клуб договорится с игроком о новых финансовых условиях.

В принципе Калинин со своим опытом мог бы ещё помочь ЦСКА. Даже не в лучших матчах он действует на льду усердно и с отдачей. Но тут уже надо понимать, каковы у клуба возможности в условиях потолка зарплат и готов ли игрок оставаться в этих рамках», – приводят слова Пашкова «Известия».

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