Салливан — о «Питтсбурге»: опыт и лидерские качества бесценны. Драйв и мотивация помогут

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан в преддверии Кубка Стэнли ответил на вопрос, поможет ли команде тот факт, что 11 хоккеистов команды уже выигрывали плей-офф в 2016 и 2017 годах.

«Эти ребята многое повидали в карьере, поэтому у них есть свой взгляд. Так что в нынешние неопределённые времена это играет им на руку. Я говорил с ребятами, в том числе с группой лидеров, и все ребята смотрят на то, что нас ждёт, как на прекрасную возможность.



Так что они делают всё возможное, чтобы наилучшим образом подготовить себя к этому шансу, потому что они также знают, как сложно выигрывать. И что мы должны будем выходить на лёд и заслуживать это право каждый день. На мой взгляд, их опыт и лидерские качества на данном этапе бесценны.



На кону стоит многое. Эти ребята очень горды. Я, наверное, могу говорить только, что сам чувствую по отношению к игрокам «Питтсбурга». Но из разговоров с ними я понял, что они с нетерпением ждут возобновления сезона и понимают, что у них есть большой шанс. Конечно, нам надо выйти на лёд и заработать его, но полагаю, что драйв и мотивация победы в Кубке Стэнли помогут игрокам быстро адаптироваться к ситуации», – цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.