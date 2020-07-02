Салливан — о «Питтсбурге»: опыт и лидерские качества бесценны. Драйв и мотивация помогут

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан в преддверии Кубка Стэнли ответил на вопрос, поможет ли команде тот факт, что 11 хоккеистов команды уже выигрывали плей-офф в 2016 и 2017 годах.
«Эти ребята многое повидали в карьере, поэтому у них есть свой взгляд. Так что в нынешние неопределённые времена это играет им на руку. Я говорил с ребятами, в том числе с группой лидеров, и все ребята смотрят на то, что нас ждёт, как на прекрасную возможность.
Так что они делают всё возможное, чтобы наилучшим образом подготовить себя к этому шансу, потому что они также знают, как сложно выигрывать. И что мы должны будем выходить на лёд и заслуживать это право каждый день. На мой взгляд, их опыт и лидерские качества на данном этапе бесценны.
На кону стоит многое. Эти ребята очень горды. Я, наверное, могу говорить только, что сам чувствую по отношению к игрокам «Питтсбурга». Но из разговоров с ними я понял, что они с нетерпением ждут возобновления сезона и понимают, что у них есть большой шанс. Конечно, нам надо выйти на лёд и заработать его, но полагаю, что драйв и мотивация победы в Кубке Стэнли помогут игрокам быстро адаптироваться к ситуации», – цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.
- 2 июля 2020
-
10:40
-
10:19
-
09:55
-
09:34
-
09:15
-
08:26
-
07:33
-
06:26
-
06:00
-
03:39
-
02:31
-
00:59
-
00:24
- 1 июля 2020
-
23:20
-
22:58
-
22:27
-
21:37
-
20:52
-
20:41
-
20:09
-
19:33
-
19:27
-
19:05
-
18:39
-
18:32
-
18:01
-
17:30
-
17:29
-
17:16
-
16:50
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:31
-
15:00