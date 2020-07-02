Максим Афанасьев перешёл в «Северсталь». В апреле он продлил контракт с «Локомотивомом»

Экс-защитник «Локомотива» Максим Афанасьев пополнил состав «Северстали», сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Афанасьев принял участие в 23 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 10 минут и 47 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Афанасьев участия не принимал.



Напомним, «Локомотив» в регулярке сезона-2019/2020 занял шестое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина ярославский клуб проиграл «Йокериту» (2-4). 30 апреля 2020 года 22-летний защитник продлил контракт с «Локомотивом» на два сезона.