Максим Афанасьев перешёл в «Северсталь». В апреле он продлил контракт с «Локомотивомом»
Экс-защитник «Локомотива» Максим Афанасьев пополнил состав «Северстали», сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Афанасьев принял участие в 23 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 10 минут и 47 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Афанасьев участия не принимал.
Напомним, «Локомотив» в регулярке сезона-2019/2020 занял шестое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина ярославский клуб проиграл «Йокериту» (2-4). 30 апреля 2020 года 22-летний защитник продлил контракт с «Локомотивом» на два сезона.
«Локомотив» подписал новый контракт с Максимом Афанасьевым
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