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Кожевников: ЦСКА нужно признать чемпионом России. Серебро вручил бы СКА и «Ак Барсу»

Кожевников: ЦСКА нужно признать чемпионом России. Серебро вручил бы СКА и «Ак Барсу»
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о распределении призовых мест чемпионата России по итогам незавершённого сезона КХЛ.

«Учитывая, что розыгрыш Кубка Гагарина из-за истории с коронавирусом не был завершен, призеров сезона правильнее определять по итогам гладкого чемпионата, а также учесть первый этап плей-офф. ЦСКА стал победителем регулярки и выиграл все матчи в первом раунде — «армейцев» нужно признать чемпионами.

Серебро вручил бы двум командам — СКА и «Ак Барсу». Почему обоим? У них практически одинаковые показатели по очкам, победам, заброшенным и пропущенным шайбам. Думаю, ФХР так и сделает», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Ранее чемпион мира Павел Буре прокомментировал тот факт, что ФХР определит чемпиона России в сезоне, завершённом из-за коронавируса.

П. Буре: чемпион России должен быть определён. Мы не должны выкидывать сезон на свалку
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