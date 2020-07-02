Кожевников: ЦСКА нужно признать чемпионом России. Серебро вручил бы СКА и «Ак Барсу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о распределении призовых мест чемпионата России по итогам незавершённого сезона КХЛ.

«Учитывая, что розыгрыш Кубка Гагарина из-за истории с коронавирусом не был завершен, призеров сезона правильнее определять по итогам гладкого чемпионата, а также учесть первый этап плей-офф. ЦСКА стал победителем регулярки и выиграл все матчи в первом раунде — «армейцев» нужно признать чемпионами.

Серебро вручил бы двум командам — СКА и «Ак Барсу». Почему обоим? У них практически одинаковые показатели по очкам, победам, заброшенным и пропущенным шайбам. Думаю, ФХР так и сделает», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Ранее чемпион мира Павел Буре прокомментировал тот факт, что ФХР определит чемпиона России в сезоне, завершённом из-за коронавируса.