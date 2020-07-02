Дегтярёв: компенсации за переход – это сложившаяся практика. Она применяется во всём мире

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв рассказал о проекте изменений в Закон о спорте. Напомним, Минспорта хочет, чтобы молодые российские спортсмены выплачивали компенсацию, если хотят отправиться за рубеж.

«Вопрос расходования налогов родителей — из области демагогии. Собранные налоги тратятся и на здравоохранение, и на образование, и на оборону, и на спорт. Механизм солидарности подразумевает под собой выплаты детским спортивным школам, где спортсмен воспитывался, в случае перехода игрока в другой клуб. Компенсации за переход – это сложившаяся практика во многих видах спорта: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Она применяется во всём мире. В России этот механизм введён в соответствии с требованиями международных регламентов. Компенсация направляется на развитие детско-юношеского спорта, на выплату премии тренеру, который воспитал данного спортсмена.

Наши поправки не только про хоккей, но про все виды спорта. В отличие от проекта Минспорта, мы не хотим устанавливать конкретный размер компенсаций, прописывать возраст спортсменов. Считаем, что в каждом виде спорта свои особенности, которые должны регулироваться внутренними регламентами федераций. Более того, эти регламенты уже существуют и успешно работают. Но, так как они не упомянуты в законе, возникают вопросы их легитимности. Мы предлагаем узаконить и усовершенствовать ту систему, которая уже существует.

Законопроект Дегтярёва — Третьяка не про деньги, а про право государства и федерации знать, куда выезжает спортсмен, иметь возможность его беспрепятственно пригласить в сборную, пусть даже он будет играть за океаном. Если сборная России имеет виды на определённого игрока, то в договоры, которые будут заключены, можно включить обязанность приехать в расположение сборной команды России. Агенты и спортсмены перед заключением контракта с иностранным клубом будут обязаны вписать этот пункт в договор.

Наши налогоплательщики имеют полное право видеть спортсменов в расположении сборной России, потому что десятилетиями вкладываются в талантливых ребят. От этого выиграют и сборные, и болельщики. Все нюансы, связанные с организационными вопросами, будут прописываться в правилах национальными федерациями по видам спорта. Вопрос о размере компенсации нужно адресовать им после принятия законопроекта», — приводит слова Дегтярёва Sports.ru.