Просветов: всё отлично, сдал тест на коронавирус и начал тренироваться с «Аризоной»

Голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов рассказал о возвращении команды к тренировкам и подготовке к возобновлению сезона.
«Всё отлично, начал тренироваться. Сдал тест на коронавирус. Две недели отсидел на карантине после того, как прилетел в США из России. Илья Любушкин тоже здесь, но он сдает тесты по новым правилам: четыре тестирования за восемь дней. У меня пока один сданный тест за две недели. А сейчас все начнём сдавать тесты на коронавирус раз в два дня. «Аризона» занимается в малых группах, по 12 человек. Сейчас разрешают только так, потихоньку готовимся», – приводит слова Просветова Metaratings.ru.
В этом сезоне 21-летний Просветов выступал в основном за «Тусон Роадраннерз» из АХЛ, где в 27 матчах регулярного чемпионата отражал в среднем 90,9 % броска. Провёл несколько встреч в лиге Восточного побережья.
- 2 июля 2020
-
22:35
-
21:56
-
21:12
-
20:51
-
20:26
-
19:53
-
19:25
-
19:00
-
18:46
-
17:53
-
17:42
-
16:40
-
16:11
-
16:00
-
15:33
-
15:10
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
14:09
-
14:00
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:49
-
12:20
-
11:46
-
11:05
-
10:40
-
10:19
-
09:55
-
09:34
-
09:15
-
08:26
-
07:33