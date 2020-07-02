Просветов: всё отлично, сдал тест на коронавирус и начал тренироваться с «Аризоной»

Голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов рассказал о возвращении команды к тренировкам и подготовке к возобновлению сезона.

«Всё отлично, начал тренироваться. Сдал тест на коронавирус. Две недели отсидел на карантине после того, как прилетел в США из России. Илья Любушкин тоже здесь, но он сдает тесты по новым правилам: четыре тестирования за восемь дней. У меня пока один сданный тест за две недели. А сейчас все начнём сдавать тесты на коронавирус раз в два дня. «Аризона» занимается в малых группах, по 12 человек. Сейчас разрешают только так, потихоньку готовимся», – приводит слова Просветова Metaratings.ru.

В этом сезоне 21-летний Просветов выступал в основном за «Тусон Роадраннерз» из АХЛ, где в 27 матчах регулярного чемпионата отражал в среднем 90,9 % броска. Провёл несколько встреч в лиге Восточного побережья.