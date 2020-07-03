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Жюльен: я бы очень хотел заполучить Лафренье, но «Монреаль» будет играть на победу

Жюльен: я бы очень хотел заполучить Лафренье, но «Монреаль» будет играть на победу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен заявил, что клубу важнее успешно выступить в Кубке Стэнли, чем получить право первого выбора на драфте НХЛ-2020.

«Вся организация, все игроки и тренерский штаб работают, чтобы выигрывать и постараться двигаться дальше. А лучший способ двигаться дальше — стараться играть на максимуме. Считаю, что у нас есть отличная возможность вырасти как команде, а единственный способ это сделать — выйти на площадку и постараться победить.

Да, есть много комментариев, в которых говорится, что мы должны проиграть в первом раунде, чтобы получить шанс на первый номер драфта и местного паренька Лафренье. Поверьте, я бы очень хотел заполучить этого игрока. Но даже если мы проиграем в первом раунде, нет никаких гарантий, что мы его получим.

Если мы победим, то станем лучше как команда. Если обстоятельства сложатся не в нашу пользу, тогда, может быть, мы получим шанс получить его. Но в конечном счёте мы играем ради победы. Мы профессиональные спортсмены и не любим проигрывать. Нет ни одной причины думать по-другому. Это направление, в котором мы двигаемся», — приводит слова Жюльена пресс-служба НХЛ.

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