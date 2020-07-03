Шалагин вернулся в систему «Спартака». Он играл в ECHL, не сумев пробиться в фарм «Тампы»

Нападающий Михаил Шалагин вновь стал игроком системы «Спартака», где он выступал в чемпионате КХЛ-2018/2019. Российский форвард включён в состав «Химика» на предсезонные сборы. Воскресенский клуб является фрам-клуба «Спартака» в ВХЛ.

В прошлом году 20-летний форвард подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», однако не смог пробиться даже в АХЛ и провёл сезон в лиге Восточного побережья (ECHL), набрав в 41 матче регулярного чемпионата 10 (7+3) очков при показателе полезности "-21" и восьми минутах штрафного времени.

«Молнии» задрафтовали российского нападающего в 2019 году в седьмом раунде драфта под общим 159-м номером. «Спартак» сохранил спортивные права на хоккеиста в КХЛ после его отъезда в Северную Америку.