Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Седлак: не могу дождаться начала сезона и наконец-то снова играть в хоккей

Седлак: не могу дождаться начала сезона и наконец-то снова играть в хоккей
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился мнением о достижении договорённости о продлении контракта ещё на два года. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Привет всем! Надеюсь, что у всех всё хорошо и все здоровы. Не могу дождаться начала сезона и наконец-то снова играть в хоккей! У меня для вас есть новости: мы с «Трактором» достигли договорённости о продлении моего контракта, так что я останусь играть за Челябинск на следующий год и ещё на пару сезонов. Надеюсь, что вы так же рады этой новости, как и я!», – цитирует Седлака пресс-служба челябинского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Чешский нападающий принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 23 шайбы и сделав 17 результативных передач при показателе полезности "+13" и 80 минутах штрафного времени. В среднем за матч Седлак проводил на льду чуть меньше 19 минут.

Гика: мой новорождённый сын счастлив, что проведёт в Челябинске следующие три года
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020