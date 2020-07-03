Седлак: не могу дождаться начала сезона и наконец-то снова играть в хоккей

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился мнением о достижении договорённости о продлении контракта ещё на два года. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023.
«Привет всем! Надеюсь, что у всех всё хорошо и все здоровы. Не могу дождаться начала сезона и наконец-то снова играть в хоккей! У меня для вас есть новости: мы с «Трактором» достигли договорённости о продлении моего контракта, так что я останусь играть за Челябинск на следующий год и ещё на пару сезонов. Надеюсь, что вы так же рады этой новости, как и я!», – цитирует Седлака пресс-служба челябинского клуба.
В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Чешский нападающий принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 23 шайбы и сделав 17 результативных передач при показателе полезности "+13" и 80 минутах штрафного времени. В среднем за матч Седлак проводил на льду чуть меньше 19 минут.
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