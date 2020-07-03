«Магнитка» объявила состав участников и расписание 29-го мемориала Ивана Ромазана
Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте объявил состав участников и расписание 29-го мемориала Ивана Ромазана. Сообщается, что на мемориале не сможет выступить хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар».
1. «Металлург» (Магнитогорск);
2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
3. «Амур» (Хабаровск);
4. «Сибирь» (Новосибирск).
Подчёркивается, что вопрос о присутствии зрителей на трибунах остаётся открытым – уральский клуб внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом, а также нормативно-правовыми актами Челябинской области, регламентирующими проведение мероприятий в условиях пандемии. Все матчи мемориала Ромазана будут показаны в прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на сервисе YouTube.
Стал известен план предсезонной подготовки «Металлурга». Клуб сыграет в двух турнирах
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