«Магнитка» объявила состав участников и расписание 29-го мемориала Ивана Ромазана

Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте объявил состав участников и расписание 29-го мемориала Ивана Ромазана. Сообщается, что на мемориале не сможет выступить хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар».

1. «Металлург» (Магнитогорск);

2. «Автомобилист» (Екатеринбург);

3. «Амур» (Хабаровск);

4. «Сибирь» (Новосибирск).

Подчёркивается, что вопрос о присутствии зрителей на трибунах остаётся открытым – уральский клуб внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом, а также нормативно-правовыми актами Челябинской области, регламентирующими проведение мероприятий в условиях пандемии. Все матчи мемориала Ромазана будут показаны в прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на сервисе YouTube.