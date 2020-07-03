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Вратарь сборной Беларуси Кульбаков подписал пробный контракт с «Сочи»

Вратарь сборной Беларуси Кульбаков подписал пробный контракт с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Белорусский вратарь Иван Кульбаков подписал пробный контракт с «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте южан.

Иван – воспитанник гомельской школы хоккея. На протяжении своей карьеры успел поиграть в родном белорусском чемпионате, североамериканских чемпионатах и ВХЛ. Также в его активе выступления за сборную Беларуси на чемпионате мира в высшем дивизионе.

В минувшем сезоне 23-летний голкипер выступал за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона ВХЛ Кульбаков отразил 93.4% бросков при коэффициенте надёжности 1,48.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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