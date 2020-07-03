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Источник: «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ

Источник: «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» может пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника, «Витязь» столкнулся с серьёзными проблемами финансирования команды. В подмосковном клубе не оплачены трёхмесячные долги перед хоккеистами. Также не решён вопрос и с оплатой дворца в Подольске, в котором играет команда.

«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 занял седьмое место в Западной конференции. Подопечные Михаила Кравеца в первом раунде Кубка Гагарина встретились с петербургским СКА, проиграв «армейцам» в четырёх матчах.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

«Витязь» опубликовал план предсезонной подготовки. Команда проведёт сборы в России
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