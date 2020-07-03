Гендиректор «Динамо» СПб: конечно, хотелось бы попробовать себя в КХЛ

Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Сергей Черкас оценил выступление клуба в минувшем сезоне ВХЛ.

«Я доволен. Команда на протяжении всего сезона показывала ровный хоккей без каких-то ям и спадов. Второе место в регулярном чемпионате, где не хватило одного очка до первого, говорит о том, что ребята огромное количество матчей отыграли здорово. В плей-офф прошли, вытащили непростую серию с «Горняком» — выиграли серию со счётом 4-1. Но, если взять эти матчи целиком, то всё было непросто. Тем более, мы проиграли первую игру дома у себя. И вспомните, что третий матч мы проигрывали со счётом 2:5, а затем выиграли 6:5 в овертайме. Хорошие серьёзные матчи были, ребята проявили характер, да и «Горняк» неплохой клуб. Следующая серия с «Нефтяником» закончилась со счётом 2-2, но если судить по тому, как складывалась серия, то, думаю, мы бы выиграли.

КХЛ? Ну когда-нибудь, конечно, хотелось бы попробовать себя, но вот когда — весь вопрос в этом. Желание есть. Как говорится: «плох тот солдат, который не хочет стать генералом», — приводит слова Черкаса Allhockey.Ru.