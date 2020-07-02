Форвард Антон Назаревич продлил контракт с санкт-петербургским «Динамо»
Нападающий Антон Назаревич продлил контракт с санкт-петербургским «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев в своём «твиттере». Новое соглашение 21-летнего форварда с клубом Высшей хоккейной лиги рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Назаревич принял участие в 31 матче регулярного чемпионата ВХЛ. На его счету 4 заброшенные шайбы и 7 результативных передач при показателе полезности «+9» и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард набрал 8 (7+1) очков в 9 матчах.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
Экс-форвард «Витязя» Кулагин подписал прямой контракт с санкт-петербургским «Динамо»
- 2 июля 2020
-
20:26
-
19:53
-
19:25
-
19:00
-
18:46
-
17:53
-
17:42
-
16:40
-
16:11
-
16:00
-
15:33
-
15:10
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
14:09
-
14:00
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:49
-
12:20
-
11:46
-
11:05
-
10:40
-
10:19
-
09:55
-
09:34
-
09:15
-
08:26
-
07:33
-
06:26
-
06:00
-
03:39
-
02:31
Партнерский контент