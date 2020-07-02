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Форвард Антон Назаревич продлил контракт с санкт-петербургским «Динамо»

Форвард Антон Назаревич продлил контракт с санкт-петербургским «Динамо»
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий Антон Назаревич продлил контракт с санкт-петербургским «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев в своём «твиттере». Новое соглашение 21-летнего форварда с клубом Высшей хоккейной лиги рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Назаревич принял участие в 31 матче регулярного чемпионата ВХЛ. На его счету 4 заброшенные шайбы и 7 результативных передач при показателе полезности «+9» и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард набрал 8 (7+1) очков в 9 матчах.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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