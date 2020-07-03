Форвард «Витязя» Гребенщиков: чтобы уехать в НХЛ, мне нужно прыгнуть выше головы
Нападающий подольского «Витязя» Святослав Гребенщиков рассказал, за какой клуб Национальной хоккейной лиги хотел бы выступать.
«Какой клуб НХЛ выбрал бы? «Лос-Анджелес». НХЛ – мечта с детства! Мне нравится город и команда. Раньше мне импонировали в «ЛА» Габорик и Копитар. Пока планирую играть в «Витязе», конечно. Чтобы мне уехать в НХЛ, нужно прыгнуть выше головы.
Лучший хоккеист в мире на данный момент? Макдэвид. В КХЛ – был Капризов. Понравился швейцарец Андригетто из «Авангарда», — приводит слова Гребенщикова пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 25-летний форвард забросил 14 шайб и сделал две результативные передачи в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Святослав сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Источник: «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ
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